Svensk politi har funne spor av bensin etter eksplosjonen i ei bustadblokk i Göteborg

utenriks

Eksplosjonen og ein etterfølgjande brann og røykutvikling skjedde om morgonen 28. september. 140 leilegheiter måtte evakuerast, 16 menneske vart førte til sjukehus, og ei kvinne døydde av skadane.

Ein mann i 50-åra vart etterlyst for ugjerninga. Han vart funnen død i Göta älv sentralt i Göteborg få dagar seinare, og saka vart deretter lagd bort.

No viser undersøkingane til politiet på åstaden at eksplosjonen og brannen starta i eit oppbevaringsrom i første etasje. Der har politiet funne spor av motorbensin, men ikkje noko sprenglekam. Politiet meiner derfor at årsaka til eksplosjonen var eit fenomen som blir kalla «fuel air explosion», det vil seie at fordampa brennbar væske eller gass blir blanda med luft for så å bli påtend.

Etterforskinga viser òg at det eksplosjonen ikkje hadde noko episenter men at han skjedde i heile rommet. Då gassen vart påtend, ekspanderte dei brennbare gassane til veggene og dørene gav etter.

– Det finst ikkje nokon typiske detonasjonsskader, derfor er vurderinga at det ikkje har skjedd nokon detonasjon av sprenglekam på plassen, seier etterforskingsleiaren til politiet, Anders Jonasson, ifølgje ei pressemelding måndag.

Trykket frå eksplosjonen vart frakta vidare i trappehusa og gongene til bustadblokka, noko som førte til at brannsystemet vart sett ut av spel.

– Kraftig varme og røyk frå brannen har deretter kunna spreie seg i eigedommen og inn i leilegheiter, skriv politiet.

Dei omfattande skadane frå brannen har ført til at undersøkingane ikkje har kunna gi svar på korleis den brennbare blandinga vart påtend.

(©NPK)