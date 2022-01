Storsiger for sosialistane i Portugal

utenriks

Statsminister Antonio Costa frå PS kan dermed vinke farvel til støttepartia sine og førebu seg på å styre vidare med ei fleirtalsregjering.

– Absolutt fleirtal betyr ikkje absolutt makt. Det betyr ikkje å styre åleine. Det er eit auka ansvar, sa Costa i sigerstalen sin etter valet søndag.

– Forholda ligg til rette for investeringar og reformer for å gjere Portugal meir velståande, meir rettferdig og meir innovativ.

Etter valsigeren kan PS no bestemme korleis Portugal skal bruke fleire tital milliardar euro i krisemidlar frå EU i etterkant av pandemien.

Framgang for høgrepopulistar

Tal frå valkommisjonen natt til måndag viste at PS hadde fått 41,7 prosent av stemmene.

Dermed låg PS an til å få 117 av dei 230 seta i nasjonalforsamlinga. Fire sete var enno ikkje fordelte, men det var ikkje venta at desse ville endre hovudbiletet.

Også høgrepopulistiske Chega gjorde eit godt val og gjekk fram frå éin til tolv representantar.

– Frå no av blir det ikkje lenger nokon slapp opposisjon. Vi vil ta rolla som ein reell opposisjon til Sosialistane og rette opp att verdigheita til landet, seier Chega-leiar André Ventura, som tidlegare var sportskommentator på TV.

Ikkje så jamt

Portugals største opposisjonsparti – Sosialdemokratane (PSD), som trass namnet er eit sentrum-høgre-parti – gjorde det dårlegare enn venta.

Meiningsmålingane tydde på at PSD hadde teke innpå det regjerande PS og at valet ville bli jamt. Men slik gjekk det ikkje. PSD enda med 27,8 prosent av stemmene.

Framgangen for Sosialistane – eit sosialdemokratisk parti – står i kontrast til motgangen som mange av søsterpartia har opplevd i andre europeiske land. I Frankrike og Hellas er dei tilsvarande partia nesten utraderte frå det politiske landskapet.

I Portugal har Costa vore statsminister sidan 2015 og leidd mindretalsregjeringar med støtte frå mindre parti på venstresida.

Over 90 prosent fullvaksinerte

Gjennom desse åra har økonomiske sparetiltak vorte trappa ned, samtidig som det framleis er orden i statsfinansane.

Minstelønna er auka, og i det siste har arbeidsløysa falle til nivået ho låg på før pandemien.

Vest-Europas fattigaste land har òg klart å få befolkninga til å slutte opp om koronavaksinasjonen. Over 90 prosent er fullvaksinerte, ein del som er høgare enn i noko anna EU-land.

– Dette er ikkje tida for politisk endring, sa Catia Reis (39) då ho stemde i Lisboa søndag.

I valkampen lova høgreorienterte PDs å kutte skattane for å auke aktiviteten i næringslivet. Antonio Costa hevda at ei PDS-regjering ville bli avhengig av høgrepopulistane i Chega.

Slapp ut for å stemme

Valdeltakinga låg rundt 50 prosent, omtrent som i førre val i 2019. Rundt 1 million koronasmitta fekk lov til å forlate heimane sine for å dra til stemmelokala.

Valet på søndag var utanom den vanten valsyklusen. Det vart kunngjort etter at dei to støttepartia til Costa på venstresida vende tommelen ned for regjeringsforslaget til statsbudsjett. Det fekk dermed ikkje fleirtal i nasjonalforsamlinga.

I fleire tiår har PS og PSD veksla på å ha makta i Portugal. Dei siste 50 åra har landet så langt berre hatt tre fleirtalsregjeringar.

Etter valsigeren i helga kan Costa førebu seg på å danne den fjerde. Av 45 milliardar euro i støttemidlar frå EU er to tredelar tiltenkte offentlege prosjekt. Den siste tredelen skal gå til private bedrifter.

Tanken er at pengane skal få fart på økonomien etter pandemiherjingane.

