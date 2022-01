Skarpe frontar før FN-møte om Ukraina-krisa

utenriks

Styresmaktene i Russland vil truleg prøve å forhindre møtet. Men då må i så fall òg ni av dei andre landa stemme for å avlyse det.

Så mange støttespelarar har Russland neppe, sjølv om det verkar som landet kan få Kina med på laget.

– Russland har sagt tydeleg at dei ikkje har noko ønske om ein krig, sa Kinas FN-ambassadør Zhang Jun før helga.

Han sa at Tryggingsrådet bør bidra til å roe ned situasjonen, ikkje helle bensin på bålet.

USA meiner på si side at møtet er viktig. FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield hevda i helga at rådet står samla og vil be Russland om å forklare seg.

Samtidig er ho førebudd på at russarane vil bruke møtet til å servere propaganda.

– Vi er førebudde på å svare på alle typar propaganda som dei vil prøve å spreie på dette møtet, sa ho til ABC News.

Russland har utplassert store militære styrkar i nærleiken av grensa til Ukraina, og ifølgje vestlege land er det fare for ein russisk invasjon. Russland har fleire gonger avvist dette.

(©NPK)