Russar arrestert for droneflyging over Drottningsholms slott

utenriks

Avisa skriv òg at det svenske tryggingspolitiet, Säpo, er informert om saka. Drottningsholms slott er den permanente bustaden til det svenske kongeparet.

Politiet fekk melding om dronen ved 13-tida søndag. Ein 40 år gammal russisk mann vart arrestert på staden, opplyser Anna Westberg hos politiet i region Stockholm.

Den arresterte mannen er sikta for brot på lova som gjeld for bygningar og område som er under særskilt vern.

Det er forbode å flyge dronar over Drottningsholms slott og dei to andre slotta i Stockholm, Kungliga slottet og Haga slott.

(©NPK)