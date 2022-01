utenriks

Frankrike har i lengre tid hatt styrkar i Mali og hjelpt regjeringshæren i landet med å kjempe mot militante islamistar.

Mali har opplevd to militærkupp på under eitt år og blir no styrt av ein militærjunta leidd av den 38 år gamle obersten Assimi Goïta.

Danmark har delteke i den franskleidde Takuba-styrken, men har roke uklar med kuppmakarane som tidlegare i månaden erklærte dei danske styrkane for uønskte. Fleire andre land i styrken vurderer ifølgje Danmark å trekkje seg frå styrken.

