Kypriotisk domstol opphevar dom mot britisk kvinne som sa ho var gjengvaldteken

utenriks

Kypriotisk høgsterett sette måndag dommen mot kvinna til side etter at forsvararane argumenterte med at ho hadde vorte dømd på grunn av feil lovbruk.

Kvinna var 19 år då ho var nesten ein månad i varetekt i 2019. Årsaka var at ho først skulda tolv israelske ungdommar for ei gjengvaldtekt for deretter å trekkje skuldinga tilbake. Sjølv har ho hevda at politiet på Kypros pressa henne til å seie at ho hadde loge, sjølv om ho stod fast på skuldinga.

Familien til kvinna bad måndag om at valdtektssaka blir gjenstand for ei ny etterforsking. Dei tolv tenåringane vart i si tid arresterte, men lauslatne då alle siktingar mot dei vart fråfalne.

