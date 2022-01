FN-rapport med harde skuldingar mot Taliban

utenriks

Rapporten til FNs tryggingsråd beskriv korleis dei nye makthavarane i Afghanistan innskrenkar menneskerettane i landet, ikkje minst for kvinner. Forutan politisk motiverte drap, blir det òg slått hardt ned på demonstrasjonar.

– Sjølv om det er kunngjort amnesti for tidlegare medlemmer av regjeringa, tryggingsstyrkane og for dei som jobba for utanlandske styrkar, frå FN framleis truverdige påstandar om drap, bortføringar og andre overgrep mot desse personane, heiter det i rapporten frå FNs generalsekretær António Guterres.

Sidan Taliban kom til makta i Kabul 15. august, har FNs kontor i Afghanistan teke imot over 100 slike rapportar som blir rekna for å vere truverdige, heiter det vidare.

Over to tredelar av drapa var ifølgje rapporten «utanomrettslege drap gjorde av de facto styresmakter eller deira allierte».

Blir forfølgde

Rapporten slår òg fast at menneskerettsaktivistar og tilsette i media framleis blir forfølgde, angripne, trua, trakasserte, utsette for vilkårlege arrestasjonar, mishandla og drepne i Afghanistan.

Taliban har òg slått hardt ned på fredelege demonstrasjonar, og dei hindrar jenter og kvinner i å arbeide og ta utdanning.

– Eit heilt samansett sosialt og økonomisk system blir stengt ned, slår Guterres fast.

Humanitær katastrofe

Afghanistan står no overfor ein humanitær katastrofe, og FN anslår at rundt 90 prosent av dei 38 millionar innbyggjarane i landet er avhengige av naudhjelp, blant dei nærare 3 millionar internflyktningar.

Forutan fleire tiår med krig, har landet dei siste åra òg vorte ramma av flaum og tørke.

Då Taliban rykte inn i regjeringskontora, forsvann milliardar av dollar i internasjonal naudhjelp over natta. På toppen av dette vart valutareserven deira i utlandet frosen.

Offentleg tilsette har knapt fått betalt det siste halve året, og fattigdommen grip om seg.

Ikkje anerkjend

Ingen land har hittil anerkjent Talibans regjering, men ventar for å sjå korleis islamistgruppa aktar å styre Afghanistan. Rapporten frå Guterres er i så måte lite oppmuntrande.

FNs tryggingsråd vedtok i desember ein resolusjon som opnar for å bringe inn naudhjelp, vel å merke dersom han blir kanalisert utanom dei nye makthavarane i landet.

Hjelpa lèt likevel vente på seg, vinterkulda har lagt seg over Afghanistan og hjelpeorganisasjonar tryglar om at det blir sett fart i hjelpa til dei stadig meir desperate innbyggjarane i landet.

