Europa lettar på koronagrepet

utenriks

Både i Nederland og Frankrike har styresmaktene antyda at lettane vil komme gradvis dei kommande vekene.

Saman med ei rekkje andre europeiske land sette dei i slutten av fjoråret i verk strenge tiltak for å demme opp for den kraftige smittespreiinga som omikronvarianten har ført til.

Men det var før ekspertane var sikre på at omikronsmitte førte til eit mildare sjukdomsforløp enn tidlegare virusvariantar.

No har Danmark kunngjort at covid-19 ikkje lenger blir rekna som ein samfunnskritisk sjukdom og oppheva stort sett alle restriksjonar, bortsett frå kravet om koronapass eller negativ test ved innreise.

Britane i bresjen

Det var likevel britane som var først ute med å tilbakestille til ein normal kvardag. 27. januar vart dei aller fleste restriksjonane oppheva, også påbodet om å bere munnbind. Også kravet om å vise koronapass for å komme inn på nattklubbar og store kultur- og idrettsarrangement, vart fjerna.

Denne veka vil det dessutan ikkje lenger vere noko tak på talet på besøkjande på sjukeheim, og måndag rykte det britiske sjukepleiarforbundet RCN ut og kravde at regjeringa òg opphevar vaksinepåbodet for helsearbeidarar.

Forbundet meiner at påbodet utgjer ein fare for pasientane fordi mange stillingar i helsevesenet no er ledige.

Gradvise lettar

I andre land skjer gjenopninga meir gradvis enn i Danmark og Storbritannia.

I førre veke gjenopna Nederland restaurantar, teater, museum og kinoar for første gong på ein månad, og i Frankrike er det venta at heimekontor-påbodet blir lempa på i starten av februar.

Andre land held framleis igjen, som Tyskland og Sverige, men svenskane håpar at lettar er rett rundt hjørnet. Noverande smitteverntiltak gjeld berre fram til 10. februar.

Framleis er smittetala skyhøge i Europa, men sidan styresmaktene trur at smitten snart vil minke, startar gjenopninga likevel.

I slutten av januar kunngjorde Spanias helseminister Carolina Darias at alt tyder på at toppen er nådd.

– Alt tyder på at infeksjonskurva fell. Tala viser ein tydelegare nedgang dag for dag, sa ho.

Då hadde Spania registrert nesten 1,5 millionar smittetilfelle i løpet av to veker, samtidig som talet på koronapasientar på sjukehusa har byrja å falle.

Fleire land justerer farten på gjenopninga ut frå kor stor del av befolkninga som er fullvaksinert og kor mange som har fått ein oppfriskingsdose. Her ligg land som Danmark og Portugal på topp, medan vaksinegrada er lågare i land som Tyskland og Nederland.

Strengt for uvaksinerte

Men sjølv om smitteverntiltaka er på retur, er det høgst uvisst om europeiske land òg vil skrote bruken av koronapass, slik britane har gjort. Hellas går motsett veg. Frå tysdag trengst ein oppfriskingsdose for å ete, drikke og delta på arrangement innandørs.

Italia, Frankrike og Belgia seier òg nei til uvaksinerte på restaurantar og kulturarrangement, og i Austerrike har styresmaktene gått endå lenger.

Her vart forskjellsbehandlinga mellom vaksinerte og uvaksinerte introdusert allereie i november, og fredag blir vaksinepåbod innført for alle over 18 år.

Det betyr i praksis at uvaksinerte verken kan oppsøkje offentlege stader eller møte fysisk opp på jobben.

Men påbodet skal ikkje handhevast før i mars, og innan då kan verda ha fått ny kunnskap om pandemien er i ferd med å ebbe ut, slik mange ekspertar no trur og håpar på.

Etiske dilemma

Bruken av koronapass skulle både få fleire til å vaksinere seg og sikre at verksemder kunne halde ope utan at samfunnet risikerte for stor smittespreiing. Men når koronaviruset har mutert til ein mildare variant, må styresmaktene vurdere om det framleis kan forsvarast, både etisk, helsefagleg og samfunnsøkonomisk.

Dei må òg avgjere om det er verd det høge konfliktnivået mellom styresmakter og vaksinemotstandarar, som i veke etter veke har ført til store demonstrasjonar i både Tyskland, Belgia, Nederland, Frankrike og Austerrike.

I Austerrike har titusenvis samla seg i gatene sidan regjeringa kunngjorde vaksinepåbodet. Tryggingstenesta i landet DSN åtvara før helga om at landet no tiltrekkjer seg ytterleggåande vaksinemotstandarar frå andre land.

Utviklinga blir omtalt som «svært, svært skremmande» av tryggingssjefen i landet Omar Haijawi-Pirchner, som seier at utanlandske vaksinemotstandarar brukar demonstrasjonane til å spreie høgreekstrem ideologi og antisemittisme.

– Vi ser mange menneske som er svært radikaliserte, uttalte DSN-sjefen rett før helga.

(©NPK)