Biden håpar å lokke meir gass ut av emiren i Qatar

utenriks

Møtet måndag blir første gong Biden tek imot leiaren for ein av golfstatane i Det kvite hus.

Eit svært viktig tema blir Europas gassforsyning. Qatar er ein av dei største eksportørane i verda av flytande naturgass, som kan bli sterkt etterspurt i Europa viss Ukraina-konflikten forverrar seg.

Russland er den største eksportøren av naturgass til EU, medan Noreg ligg på andreplass. Allereie i haust vart Russland skulda for å bremse forsyningane, noko som etter seiande bidrog til auken i Europas energiprisar.

Varslar sanksjonar

Situasjonen kan bli langt meir akutt viss Russland startar eit angrep på Ukraina.

Russiske styresmakter avviser at dei har slike planar. Vestlege land fryktar likevel ein russisk invasjon, og i så fall vil USA og EU svare med nye økonomiske sanksjonar mot Russland.

Det er bekymring for at Vladimir Putin då vil svare med å strupe gasseksporten fullstendig.

Både EU og USA jobbar derfor med planar for korleis den russiske gassen kan erstattast.

Noreg har neppe moglegheit til å levere særleg mykje meir. Også for Qatar vil det vere vanskeleg å auke leveransane til Europa, men Biden har truleg likevel eit håp om at al-Thani kan bidra med meir.

Asiatiske allierte

Ei utfordring er at Qatar allereie har kontraktfesta gassleveransar til fleire land i Asia.

Ei moglegheit for EU og USA er å overtale asiatiske allierte som Japan og Sør-Korea til å gi avkall på Qatar-gass i ein krisesituasjon. Spørsmålet er kor mykje dette i realiteten kan utgjere.

Biden-regjeringa har gjort det klart at mange ulike leverandørar må bidra viss den russiske gassen skal erstattast. I tillegg til Qatar er Australia, Italia, Nederland og Noreg aktuelle bidragsytarar, i tillegg til USA sjølv.

Analytikarar trur uansett det blir umogleg å unngå ein prisauke viss Russland stengjer gassrøyra til EU.

Viktig hovudkvarter

Eit anna viktig tema på møtet mellom Biden og al-Thani blir venta å bli situasjonen i Afghanistan. Qatar spelte ei avgjerande rolle under fjorårets evakuering frå Kabul og har dessutan vore vertskap for samtalane mellom USA og Taliban.

Qatars spesielle tryggingspolitiske rolle vil truleg òg bli diskutert. I Qatar ligg eit av dei viktigaste hovudkvartera til USAs sentralkommando, som leier USAs militære operasjonar i Midtausten og deler av Asia og Afrika.

Samtidig har andre arabiske land skulda Qatar for å støtte ekstreme islamistar – noko Qatar nektar for. Dette var bakgrunnen for at forholdet surna mellom Qatar og USA i ein periode då Donald Trump var president.

