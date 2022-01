Pentagon-sjefen lovar reformer for å unngå sivile tap

utenriks

Embetsverket i det amerikanske forsvarsdepartementet, Pentagon, får 90 dagar på seg til å leggje fram ein plan for korleis ein kan unngå sivile tap i kampsituasjonar.

Vern av sivile er fullt ut samsvarande med effektiv bruk av militærmakt, slo Austin fast i ein ordre som vart sendt ut torsdag, ifølgje nyheitsbyrået AFP.

– Dette er strategisk og moralsk nødvendig, la han til.

Forsvarsministeren har allereie vedteke å opprette eit «center of excellence» for vern av sivile, som skal sikre at det blir forbetringar på dette området.

Droneangrep i Kabul

Initiativet kjem i kjølvatnet av kritikken som har vore reist mot fleire amerikanske angrep som har kosta sivile livet.

I august i fjor vart det sett punktum for 20 års vestleg militært nærvær i Afghanistan. Noko av det siste USA gjorde i landet, var eit droneangrep som kosta ti sivile livet.

Amerikanske styresmakter hevda først å ha stansa IS-krigarar som planla angrep under den kaotiske evakueringa frå Kabul. Seinare erkjende dei at angrepet ramma afghanaren Ezmarai Ahmadi, som jobba for ein bistandsorganisasjon.

Ahmadi, to andre vaksne og sju barn vart drepne. Dei pårørande fekk i oktober tilbod om erstatning frå regjeringa i USA.

Feilbombingar i Syria

Droneangrepet i Kabul var det siste i ei lang rekkje amerikanske angrep i Afghanistan og Midtausten der sivile har vorte drepne.

Dei siste månadene har The New York Times publisert ei rekkje saker om den amerikanske krigføringa i Syria og Irak. Fleire tusen sivile har vorte drepne i amerikanske angrep i desse landa, ifølgje graderte dokument som avisa har fått tilgang til.

Mange av hendingane har dreidd seg om feilbombingar som etter det som blir sagt, vart utførte på grunnlag av feilaktig etterretning.

Rundt 70 sivile vart drepne i eit amerikansk flyangrep i Syria i mars 2019, ifølgje The New York Times. Angrepet fann stad ved sisteskansen til ekstremistgruppa IS i nærleiken av byen Baghouz.

Dette var eitt av ei rekkje angrep som ifølgje avisa vart beordra av ei hemmeleg gruppe spesialsoldatar med kodenamn Talon Anvil.

– Mangelfull etterforsking

Lloyd Austins ordre om reformer kom same dagen som tankesmia Rand Corporation offentleggjorde ein rapport om dei sivile tapa. Rapporten vart laga på oppdrag frå den amerikanske Kongressen.

I rapporten står det at det i den militære planlegginga blir fokusert så mykje på det militære målet at det breiare sivile biletet blir oversett. Sivile dødsfall blir ikkje tilstrekkeleg etterforska, og det finst ingen database der det blir samla opplysningar om slike hendingar.

Dei som blir sette til å etterforske angrep der sivile blir drepne, er i mange tilfelle for dårleg trena, ifølgje Rand Corporation.

Noregs deltaking

Forsvarsminister Austin meiner erfaringane frå dei 20 åra USA har vore i Afghanistan, gir rom for læring og forbetring.

Ei ikkje namngitt forsvarskjelde seier til Washington Post at avgjerda om reformer i stor grad er teken på bakgrunn av saker i media – mellom anna saker om droneangrepet i Kabul og sakene om angrepet i Syria i 2019 i The New York Times.

I Noreg har partiet Raudt fremja forslag i Stortinget om ei evaluering av den norske deltakinga i krigen mot IS. Bakgrunnen var mellom anna saker i amerikanske medium om angrep som har medført sivile tap.

Etter eit skriftleg spørsmål frå Raudt i desember svarte forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) at norske styrkar heile tida har etterlevd krigsfolkeretten, og at Noreg føreset at koalisjonspartnarane gjer det same.

