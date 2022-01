Lavrov ber OSSE svare på russiske tryggingskrav

utenriks

Ifølgje Lavrov kjem Russland til å sende OSSE eit brev om saka fredag.

– Viss forsøka våre på å bli samde om gjensidig akseptable prinsipp om tryggleiken i Europa ikkje fører fram, vil vi svare med å handle, seier Lavrov i eit radiointervju fredag.

Russland har gitt Nato og USA ei liste med krav når det gjeld Natos forhold til tidlegare sovjetstatar som Ukraina og Georgia. Mellom anna krev landet ein garanti for at Ukraina aldri kan bli Nato-medlem. Nato og USA har avvist dette og kom for få dagar sidan med eit formelt, skriftleg svar.

– Ønskjer ikkje krig

Lavrov seier at Russland i neste omgang forventar eit svar frå OSSE.

– Viss det var opp til Russland, ville det ikkje vore nokon krig. Vi ønskjer ikkje krigar. Men vi vil heller ikkje tillate at våre interesser blir trakka på, at dei blir ignorerte, seier Lavrov.

Med referanse til konflikten aust i Ukraina understrekar Lavrov endå ein gong at krisa kan løysast ved å setje i verk Minsk-avtalen, som vart forhandla fram i 2015 ved hjelp av Tyskland og Frankrike.

Snakka med Baerbock

Minsk-avtalen skulle mellom anna gi dei separatistkontrollerte områda meir sjølvstyre, men knapt nokon av avtalepunkta er oppfylte, verken på russisk eller ukrainsk side.

Lavrov tok opp dei same sakene i ein telefonsamtale med Tysklands utanriksminister Annalena Baerbock fredag.

Same dagen snakka Frankrikes president Emmanuel Macron med president Vladimir Putin, som sa at Vesten ikkje tek Russlands bekymringar om tryggingssituasjonen på alvor.

