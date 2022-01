Island lempar på smitteverntiltak etter to vekers innstramming

utenriks

– I dag har vi gode nyheiter, sa statsminister Katrín Jakobsdóttir på ein pressekonferanse fredag.

Frå og med laurdag vil 50 personar kunne samlast igjen, ikkje ti som dei to siste vekene. Nattklubbar og pubar får opne igjen etter at dei måtte stengje i midten av januar.

Innstramminga kom av frykt for at presset mot helsevesenet ville bli for stort på grunn av den svært smittsame omikronvarianten av koronaviruset.

No er planen at så å seie alle restriksjonar skal vere oppheva innan midten av mars. Island har dei to siste vekene opplevd eit smittetrykk på nesten 5.000 tilfelle per dag. Samtidig har talet på sjukehusinnleggingar nyleg byrja å falle.

