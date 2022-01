Huitfeldt held fast på at Taliban er terroristar

utenriks

Under Debatten i NRK nyleg omtalte utanriksminister Anniken Huitfeldt medlemmene av Talibans forhandlingsdelegasjon i Oslo som «terroristar».

Huitfeldt sa dette på spørsmål om UD hadde vurdert «å trekke i nødbremsen» då dei såg at Anas Haqqani, broren til Talibans innanriksminister Sirajuddin Haqqani, som er ettersøkt av USA for terrorisme, var med i delegasjonen.

– Nei, det gjeld jo heile delegasjonen det, frå Taliban, at dette er jo terroristar som står bak drap, terror, sa ho.

– Det er det som er Taliban, det er det som er sjølve problemet, at det er dei som no de facto bestemmer i Afghanistan, sa Huitfeldt.

Fjerna frå liste

FNs tryggingsråd, der Noreg no har formannskapet, fjerna i 2011 Taliban frå lista over internasjonale terroristorganisasjonar.

Huitfeldt held likevel fast på at også dagens Taliban i hennar auge er terroristar, men nektar for at ho og Noreg dermed opererer med ein annan definisjon på terroristar enn FN.

– Nei, men når eg ser på kva mange av dei har gjort, så er det jo terrorhandlingar mot sivile, og mot den regjeringa som var legitimt vald og som styrte i Afghanistan tidlegare, seier ho til NTB.

– Du er ikkje redd for at det er ein viss fare knytt til slik bruk av omgrepet?

– Nei, seier Huitfeldt.

Uheldig

Cecilie Hellestveit, som har doktorgrad i folkeretten i krig og er knytt til Folkerettsinstituttet i Oslo, meiner Huitfeldts terrorstempling av Taliban er uheldig og viser til Tryggingsrådets vedtak.

– Reint generelt vil eg tilrå at politikarar i Noreg lèt vere å omtale menneske som terroristar og heller bruker meir presise nemningar, seier ho til NTB.

Hellestveit trur Huitfeldt har eit behov for å fordømme Talibans tidlegare valdsbruk, sidan ho sjølv var med på å invitere dei til Noreg.

– Terroristomgrepet blir ofte veldig nytta politisk, konstaterer ho, og seier at omgrepet bør reserverast for dei som faktisk er dømde for terrorhandlingar.

Brukar ikkje

Seniorforskar Kristian Berg Harpviken ved Institutt for fredsforsking (PRIO) er heller ikkje glad i omgrepet terroristar.

– Eg bruker ikkje begripe terroristar. Terror er ein taktikk, og ikkje ein isme. All bruk av omgrepet er lettvint, i den forstand at det alltid blir brukt politisk, seier han til NTB.

Mange politiske rørsler som tyr til vald, vil i enkelte periodar bruke terror som taktikk, noko òg Taliban har gjort, seier Harpviken.

– Taliban må ta ansvar for at dei har brukt terror i stor skala, men akkurat no er ikkje dette ein organisasjon som utøver terror, og eg kan heller ikkje sjå at dei har gjort det etter at dei kom til makta 15. august, seier Harpviken.

– Det er òg viktig å understreke at Taliban så vidt eg veit aldri har delteke i, eller gitt ressursar til internasjonale terrorhandlingar. Dette er òg noko av grunnen til at det var mogleg for FN og USA å fjerne dei frå terrorlista, seier han.

Reiserestriksjonar

Sjølv om Taliban ikkje lenger er å finne på FNs liste over terroristorganisasjonar, er fleire Taliban-toppar å finne på ei FN-liste, noko som avgrensar moglegheitene deira for å reise. Det gjer dei ikkje nødvendigvis til terroristar, meiner Hellestveit.

– Når det gjeld dei Taliban-medlemmene som står på FNs sanksjonsliste, så er heller ikkje dei dømde for terror. Dei er med andre ord terrorlista, men ikkje nødvendigvis terroristar, seier ho.

– Eit einstemmig tryggingsråd vedtok i desember elles å oppheve dei folkerettslege restriksjonane mot Taliban dersom formålet er å sikre humanitærhjelp til den afghanske befolkninga, påpeikar ho.

– Møtet i Oslo var eit ledd dette arbeidd, konstaterer Hellestveit.

