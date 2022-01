Fredsprisvinnar: Stillingskrigen i Ukraina aukar faren for atomkrig

utenriks

Den internasjonale kampanjen for forbod mot atomvåpen (ICAN) vann fredsprisen i 2017. No ser leiar Beatrice Fihn, som tok imot fredsprisen i Oslo, med frykt på situasjonen i Ukraina.

– Alle konfliktar som involverer ein eller fleire statar med atomvåpen, er ekstremt farleg, seier Fihn.

Konflikten i Ukraina involverer ein av dei største atomstatane i verda direkte – Russland – og den andre – USA – indirekte. Russland har fleire gonger nekta for at landet vil gå til krig mot Ukraina, men store troppeflyttingar har skapt frykt for krig.

Vik ikkje

USA sa seinast torsdag at det er fare for at Russland invaderer Ukraina i februar. Fredag seier Russlands utanriksminister Sergej Lavrov at landet ikkje har planar om å invadere Ukraina, men at russarane ikkje vik unna etter å ha sett krava frå Vesten.

Konflikten har ført til omfattande diplomati, men USA og Vesten har avvist det viktigaste kravet frå Russland om at Ukraina ikkje skal få bli del av Nato i framtida.

Fihn understrekar at det er behov for å finne diplomatiske løysingar som raskt kan roe ned situasjonen.

– Eg er redd for at noko kan gå frykteleg gale, seier ICAN-leiaren.

– Kan skje veldig, veldig fort

Ho seier det er fare for at ting kan eskalere veldig, veldig fort. I tillegg til at Russland har sendt styrkar dit, er det meldingar om flytting av troppar i Kviterussland, medan Russland også har sett i gang ei stor marineøving. Den øvinga kan vere ledd i troppeflytting til Ukraina, meiner mellom anna den norske forsvarssjefen.

Fihn seier ho er svært uroleg for både dei mange atomvåpena som er plasserte ut nær grensa i Russland, men også dei i Europa. Atomvåpena i Europa kan bli eit mogleg mål viss det utviklar seg til ein fullskala krig, seier ho.

– Tida er inne for ikkje berre å lene oss på krigshissande, machotruslar, men verkeleg setje oss ned ved borda og forhandle, seier ICAN-leiaren.

I dei forhandlingane må ein inkludere forhandlingar om atomnedrusting, meiner ho.

– Vi har sett stemmer i Kviterussland som ønskjer å få utplassert russiske atomvåpen der, noko eg meiner er ein ekstremt farleg situasjon, seier Fihn.

Ber land skrive under på forbod

Ho oppmodar Kviterussland, Ukraina og andre land til å skrive under på det globale forbodet mot bruk, utvikling, testing og lagring av atomvåpen.

Det var nettopp dette globale forbodet som var ein stor del av grunngivinga for at ICAN fekk fredsprisen i 2017. 59 land har ratifisert avtalen. Noreg er ikkje blant dei.

I mars samlast statane som har underteikna FN-traktaten om atomvåpenforbodet, til det første partsmøtet om forbodet. Noreg vil delta der, noko som har skapt misnøye i Nato.

Fihn poengterer at land som Cuba og Venezuela er land som har skrive under. Det gjer at det er uaktuelt at russiske atomvåpen blir plasserte der, seier ho. Russland hinta tidlegare i månaden om at det kunne bli aktuelt å plassere våpen der viss USA og Vesten plasserte fleire våpen i Aust-Europa.

Vekkjar

Ei underskriving og ratifisering av FN-traktaten vil vere eit viktig steg på vegen mot fred og stabilitet for Ukraina og Kviterussland, seier Fihn.

– Mange land i Europa kan gjere det same for å redusere spenninga og hjelpe oss med å få atomvåpenstatane til forhandlingsbordet, seier ho.

Fihn seier at situasjonen i Ukraina viser behovet for å få eit breiare forbod mot atomvåpen. Ho viser til at den såkalla dommedagsklokka, som viser kor nær forskarane meiner vi er utrydding, no er 100 sekund frå midnatt, som er dommedag.

– Det viser kor nær vi er at atomvåpen blir brukt. Det er ein vekkjar. Eg trur det minner oss på at slike konfliktar som vi ser i Ukraina no, kan gå veldig gale fort. Tabbar og feilberekningar kan skje, seier ho.

