Australia satsar milliardar på å redde Great Barrier Reef

Statsminister Scott Morrison la fram planen til ein verdi av over 6 milliardar kroner over ni år etter at han med eit nødrop unngjekk at Unesco plasserte revet på lista over verdsarv i fare.

Ein nyleg studie viser at 98 prosent av revet er utsett for bleiking og tap av all farge sidan 1998, og at berre minimale område framleis er urørte.

Støtta Morrison-regjeringa har til kolindustrien og motvilje mot å satse meir på å kjempe mot klimaendringar, har ført til omfattande veljarflukt i storbyane i landet og til at klimaorienterte uavhengige kandidatar har meldt seg før eit val i mai.

Eit overveldande fleirtal av australiarane er tilhengjarar av tiltak mot klimaendringar etter å ha opplevd ei rekkje naturkatastrofar frå brannar til tørke og flaum dei siste åra.

I ei meiningsmåling i fjor sa 60 prosent av dei spurde at dei meiner global oppvarming er eit stort problem, og åtte av ti australiarar støttar målet om nullutslepp innan 2050.

