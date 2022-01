utenriks

– Den gode nyheita er at representantane er samde om å møtast i Berlin om to veker. Det betyr at i det minste dei neste to vekene er Russland i det diplomatiske sporet, sa Kuleba til pressa i København torsdag.

Dagen før møttest høgtståande tenestemenn frå russisk og ukrainsk side i Paris. Også representantar frå Frankrike og Tyskland var til stades.

(©NPK)