Sverige vil ikkje gi koronavaksine til småskulebarn

– Vaksinane er trygge, det er veldig gode vaksinar, men vi fokuserer no på dei medisinske fordelane til kvart enkelt barn, og vi kan ikkje sjå at fordelane er store nok til å tilrå han til heile gruppa, seier Britta Björklund frå Folkhälsomyndigheten torsdag.

Ho legg til at dei ikkje vil vaksinere ei heil gruppe barn for samfunnets skuld.

– Vi ønskjer å sjå at det har ein klar fordel for barna sjølv og kvart enkelt barn, så det er derfor vi ikkje tilrår det akkurat no, seier Björklund, som opnar for at avgjerda kan endrast viss helsesituasjonen endrar seg.

Heller ikkje norske styresmakter tilrår koronavaksine for alle barn mellom fem og elleve år, berre for dei med underliggjande sjukdom.

