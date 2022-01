Største overskot for Deutsche Bank på ti år

utenriks

Det er andre året på rad der banken går i pluss, i 2020 noterte Deutsche Bank eit resultat tilsvarande vel ein milliard kroner etter skatt.

Banken har vore gjennom tøffe år etter finanskrisa. 2020 var det første året banken gjekk med overskot sidan 2014. Botnen vart nådd i 2016, då banken gjekk nærare 70 milliardar kroner i underskot på grunn av mislykka investeringar.

Deutsche Bank meiner fjorårsresultatet kjem av ein omfattande omstruktureringsprosess som byrja i 2019. Selskapet har mellom anna kvitta seg med 18.000 arbeidsplassar og redusert den globale arbeidsstyrken til vel 74.000. Dei har òg retta seg meir mot den europeiske marknaden og trekt seg ut av meir risikofylte aktivitetar.

Omsetninga til banken auka med 6 prosent til ein sum tilsvarande vel 255 milliardar kroner. Aksjonærane får ta utbytte på litt over 2 kroner per aksje etter to år der det ikkje vart utbetalt utbytte i det heile.

