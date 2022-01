Russland seier det er håp om seriøse samtalar

utenriks

Onsdag kom USA og Nato med dei skriftlege svara på dei kontroversielle krava Russland stilte før jul som vilkår for å roe ned situasjonen rundt Ukraina.

– Det kan ikkje seiast at vårt syn vart teke med i vurderinga, eller at det vart vist ein vilje til å ta uroa vår med i vurderinga, seier talsmann for den russiske regjeringa Dmitrij Peskov.

Russland seier at dei ikkje vil trekkje forhasta konklusjonar om svaret.

– La oss ikkje forhaste oss, det tek tid å analysere, seier Peskov.

Det er for tida eit svært høgt spenningsnivå mellom Russland og Vesten. Russland har plassert nærare 100.000 soldatar i nærleiken av grensa mot Ukraina, noko som har skapt frykt for invasjon. Styresmaktene i Russland avviser at dei har slike planar.

Utanriksminister Sergej Lavrov seier torsdag at USA ikkje har komme med noko positivt svar på det viktigaste kravet: at Ukraina aldri skal slutte seg til Nato.

Samtidig ser han andre positive trekk ved det amerikanske forslaget.

– Det er eit svar som gir håp om at vi kan ha ein seriøs samtale om dei andre krava, seier Lavrov.

Dermed held Russland ei dør open samtidig som dei uttrykkjer misnøye med svara frå Vesten.

Ukrainas utanriksminister Dmytro Kuleba seier at Ukraina fekk sjå det vestlege forslaget, og at dei ikkje hadde nokon innvendingar. Torsdag uttrykte også president Volodymyr Zelenskyj at han var svært fornøgd med samtalane dei ukrainske og russiske diplomatane hadde i Paris onsdag.

