Dei fleste koronarestriksjonane blir avvikla i England

utenriks

Talet på smitta har falle kraftig dei siste to vekene, og dermed avviklar landet dei såkalla Plan B-tiltaka som vart innførte i desember då statsminister Boris Johnson åtvara mot ei tidvassbølgje av omikron.

Likevel seier nokre butikkar at dei framleis vil krevje munnbind av kundane, og munnbind vil framleis vere påbode på kollektivtransporten i London.

Helseminister Sajid Javid seier at kombinasjonen av vaksinasjon, testing og utvikling av behandling gjer at ein no kan vende tilbake til det normale.

84 prosent av alle over britar over tolv år er dobbeltvaksinerte, og av dei som har fått tilbodet, har 81 prosent fått tredje dose.

