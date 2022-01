Ny studie: Kan vente lågare kreftrelaterte dødstal i Europa i 2022

utenriks

Studien som no blir presentert i tidsskriftet Annals of Oncology viser at talet på kreftrelaterte dødsfall kjem til å falle 6 prosent blant menn og 4 prosent blant kvinner i EU-landa frå 2017 til 2022. Samtidig blir det fleire som døyr av kreft totalt, sidan befolkninga blir eldre og det dermed er fleire som får kreft i løpet av livet.

Med tal frå Verdshelseorganisasjonen og Eurostat vurderer studien at nærare 369.000 kreftdødsfall vil bli unngått berre i 2022. Frå 1989 til 2022 har betre medisinske forhold bidrege til å hindre 5,4 millionar kreftdødsfall.

Betre for eggstokkreft, forverring for bukspyttkjertelkreft

Særleg utviklinga i eggstokkreft blir peika på som positiv. Dødelegheita der blir venta å falle med 7 prosent, mykje på grunn av auka bruk av p-piller. I tillegg har betringar i diagnostikk og behandling bidrege til å forbetre overlevingsraten.

Nokre former for kreft går likevel imot den positive trenden. Særleg bukspyttkjertelkreft, der det har vore mindre framgang i diagnostikk og behandling.

Dødelegheita blir venta å auke blant kvinner med 3 prosent samanlikna med for fem år sidan, og i EU-landa blir bukspyttkjertelkreft venta å føre til 87.000 dødsfall i 2022. Dermed er det den tredje mest dødelege kreftforma, og passerer brystkreft.

Langt lågare leukemidødsrate

For dei fleste kreftformene ser altså utviklinga stadig lysare ut. For menn minkar dødelegheita av magekreft med 12 prosent, blærekreft med 9 prosent og leukemi med 14 prosent.

Forbetra behandling og diagnostikk blir venta å minke dødelegheita frå tarmkreft, brystkreft og prostata totalt med mellom 5 og 16 prosent mellom 2017 og 2022.

(©NPK)