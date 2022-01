Koronaramma australsk skip har komme til Tonga med nødhjelp

utenriks

Mannskapet på HMAS Adelaide må overhalde svært strenge tiltak for å sikre at den avsidesliggjande øystaten kan halde fram som ein av få stader i verda utan koronasmitte. Det uttalte Tongas helseminister Saia Piukala etter at skipet la til kai onsdag.

Tonga har registrert eitt einaste smittetilfelle. Det var i oktober i fjor. Alle om bord på skipet er fullvaksinerte, og alle testa negativt før avreisa frå Australia. Men dagen før skipet var framme på Tonga, vart det påvist 23 smittetilfelle blant mannskapet. Onsdag var talet auka til 29.

– Skipet er fortøydd, og det blir ingen kontakt mellom menneske. Australiarane på skipet skal losse lasta og deretter forlate hamneanlegget, sa statsråden.

Fartøyet har frakta rundt 80 tonn med nødhjelp, inkludert vatn, medisinsk materiell og utstyr. Sendinga blir spraya for å eliminere smitterisikoen.

Skipet vart sendt til Tonga som del av den internasjonale hjelpeinnsatsen etter vulkanutbrotet 15. januar, då øynasjonen vart dekt av vulkansk oske og ramma av store tsunamibølgjer.

