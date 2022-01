Feiring og protestar på Australias nasjonaldag

utenriks

26. januar vart nasjonal heilagdag i 1994. Same dato i 1788 kom til ein flåte på elleve britiske skip til Port Jackson i det som i dag er Sydney. Skipa frakta med seg straffedømde britar.

Straffekolonien vart etablert på landet til urbefolkninga, utan forhandlingar om nokon avtale, argumenterer urbefolkningsrepresentantar, som meiner nasjonaldagen i staden bør kallast ein invasjonsdag.

I Melbourne var det onsdag hengt opp plakatar med teksten «forby Australia Day», og ein statue av James Cook vart tilgrisa med raud måling. Cook kartla kysten ved Sydney i 1770.

Nasjonaldagen onsdag vart markert med at over 16.000 innvandrarar frå 150 land vart australske statsborgarar i over 400 seremoniar landet rundt.

I hovudstaden Canberra leidde statsminister Scott Morrison ein statsborgarskapsseremoni der han takka urbefolkningsleiaren Aunty Violet for å ha late folk samlast på Ngunnawal-folkets land i denne delen av Australia.

– I dag er tusen samla landet rundt, der kvar av dei reflekterer på ulike måtar og feirar kjærleiken vår for Australia, sa Morrison.

Han var sentral i arbeidet med å endre teksten i nasjonalsongen «Advance Australia Fair» i fjor, som svar på klager om at urbefolkninga, som utgjer 3 prosent av innbyggjarane, var ekskludert frå bodskapen i songen.

