Endå ein kritisk dag for Boris Johnson

utenriks

Spørjetimen i det britiske Parlamentet er vanlegvis eit høgdepunkt i veka. Denne veka kjem spørjetimen til å vere prega av tøffe spørsmål om den såkalla Partygate-skandalen. Ein stadig straum av lekkasjar frå statsministerbustaden 10 Downing Street har vist at Johnson og krinsen rundt han hadde festar og samankomstar i periodar der England var stengt ned på grunn av koronapandemien.

Større sosiale samankomstar var stort sett ikkje berre avrådde, men direkte ulovleg under desse nedstengingsperiodane.

Ventar på rapport

Johnson har sjølv unnskyldt nokre av hendingane – men nokre gonger med atterhald. Han har hevda at han trudde ein hagefest i statsministerbustaden i mai 2020 var eit jobbarrangement, endå invitasjonen inneheldt ei oppmoding om å ta med eigen alkohol.

Samtidig har statsministeren vist til at han ikkje vil føregripe prosessen. Embetskvinna Sue Gray jobbar med ei gransking av hendingane, der ho skal fastslå både om Johnson og medarbeidarane har brote reglane, og om Johnson har talt usant for Parlamentet.

Tysdag fekk saka endå ei vending. Politiet i London har byrja å etterforske festane, både i Downing Street og i regjeringskvartalet Whitehall. Johnson har allereie lova at han vil samarbeide med politiet.

Opprør mot Johnson

Først vart det meldt at publiseringa av Grays granskingsrapport ville bli utsett på grunn av politietterforskinga. Seinare tysdag fekk fleire britiske medium, blant dei ITV News, signal om at rapporten kunne komme allereie onsdag eller torsdag. Politisk redaktør i kanalen Robert Peston erfarer at rapporten vil bli «svært utriveleg lesnad for statsministeren og konservative parlamentsmedlemmer».

Skandalen har allereie ført til eit gryande opprør mot Johnson i Det konservative partiet. Fleire parlamentarikarar har erklært offentleg at dei ikkje har tillit til statsministeren, og det er grunn til å tru at fleire ventar på granskingsrapporten frå Sue Gray før dei bestemmer seg.

Om 54 parlamentarikarar eller fleire formelt uttrykkjer mistillit til statsministeren, blir det leiarval. Lagnaden til Boris Johnson kan altså bli stadfesta om få dagar.

(©NPK)