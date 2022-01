Smitteramma australsk nødhjelpsskip på veg til Tonga

utenriks

Utbrotet i Hunga Tonga-Hunga Ha'apai-vulkanen 15. januar kasta oske og gjørme opptil 40 kilometer opp i atmosfæren, i tillegg til å forårsake ein større tsunami. Den vulkanske oska har teppedekka stillehavsnasjonen.

– Dei treng nødhjelpa desperat, men dei vil ikkje risikere å få korona, seier Australias forsvarsminister Peter Dutton til Sky News.

Han seier regjeringa samarbeid med styresmaktene på Tonga for å finne ei løysing der skipet HMAS Adelaide ikkje treng å leggje til hamn.

– Vi vil finne ei løysing så snart vi kan, seier Dutton.

Skipet, som er Australias største amfibiekrigsskip, skal etter planen komme ondag. Det segla frå Australia fredag med store mengder nødhjelp, inkludert teknisk utstyr og vatn.

Det er òg helikopter om bord som kan sørgje for ei kontaktlaus overlevering av nødhjelpa.

Eit fly frå Australia vart fredag send tilbake av styresmaktene på Tonga etter at ein av besetningsmedlemmene testa positivt for covid-19.

Tonga har berre registrert eitt smittetilfelle under pandemien, ein innbyggjar som kom via New Zealand i oktober.

