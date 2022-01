Raud dag på børsane i Asia

utenriks

Nikkei 225 gjekk 0,5 prosent ned på starten av handelsdagen og fall stabilt fram til lunsj, før den henta seg litt inn til ein sluttkurs på 27.131,34 poeng, ned 1,66 prosent. Den breiare Topix-indeksen fall 1,72 prosent til 1.896,62 poeng.

Dei andre børsane i Asia enda òg kraftig i raudt. I Hongkong stengde Hang Seng-indeksen ned 1,67 prosent, medan Shanghai-børsen fall 2,58 prosent og den samansette indeksen i Shenzhen fall 3,31 prosent.

Nedgangen kjem framleis av bekymring for konsekvensane av Ukraina-konflikten og heilt uvisst kva den amerikanske sentralbanken Federal Reserve kjem til å gjere med rentepolitikken.

Måndag enda dei europeiske børsane dagen med betydelege fall. I USA låg det lenge an til ein solid børsnedtur, men ei usedvanleg sterk innhenting sørgde til slutt for at indeksane gjekk i pluss.

