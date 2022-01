utenriks

Den 5,5 meter høge muren skal etter planen dekke rundt halvparten av Polens 186 kilometer lange grense mot nabolandet, og den vil ifølgje styresmaktene koste rundt 3,7 milliardar kroner.

Polske styresmakter har fått kritikk frå dei som meiner at muren vil hindre flyktningar å søkje asyl i Polen, og naturvernarar fryktar òg at den vil påverke dyrelivet i det i området som for det meste er dekt av skog.

Etter planen skal muren stå ferdig alt i juni.

