Dei nordiske landa framleis på topp i internasjonal korrupsjonsindeks

Til saman er den globale gjennomsnittsskåren på Corruption Perceptions Index (CPI) uendra for tiande år på rad, med berre 43 av 100 moglege poeng, skriv Transparency International.

Indeksen måler kor korrupt ein reknar eit lands offentlege sektor for å vere.

Noreg aukar poengsummen sin frå 84 i 2020 til 85 i 2021. Trass fjerdeplassen, som vi deler med Singapore og Sverige, er vi berre tredje best i Norden. Danmark, Finland og New Zealand er på topp med 88 poeng. For Finland er dette ei betring på tre poeng. Island er dårlegast av dei nordiske landa på ein 13. plass.

Korrupsjon heng saman med menneskerettsbrot

27 land registrerte den lågaste poengsummen sin nokosinne. Heilt nedst finn ein Sør-Sudan, følgd av Syria, Somalia og Venezuela. Manglande tiltak mot korrupsjon kan knytast tett saman med forverra forhold for demokrati og menneskerettar, meiner organisasjonen.

– Vår siste analyse viser at vern av menneskerettane er sentralt i kampen mot korrupsjon. Land med godt beskytta borgarrettar skårar vanlegvis høgare på CPI, medan land der rettane til borgarane stadig vekk blir brotne, skårar lågare, skriv Transparency International i rapporten.

I tillegg har koronapandemien vorte brukt i mange land som eit påskot for å svekkje kontroll og maktfordelingsprinsipp. Organisasjonen nemner mellom anna spionasjeverktøyet Pegasus som ei ny bekymring, sidan statar har brukt dette til å spionere på aktivistar, journalistar og politikarar, skriv nyheitsbyrået AP.

USA fell

Heller ikkje landa på toppen slepp heilt unna kritikken til organisasjonen:

– Mange land som skårar høgt og har relativt reine offentlege sektorar, tillèt framleis korrupsjon over landegrensene - som får konsekvensar for deira eige korrupsjonsnivå.

USA og Canada er blant landa som har hatt mest negativ utvikling dei siste åra. USAs poengsum er uendra, men landet fell likevel til 27. plass, og er for første gong utanfor topp 25.

Dette kjem mellom anna av dette systemet for finansiering av valkampar, og dessutan dei stadige forsøka frå amerikansk høgreside på å så tvil om valresultat, mellom anna presidentvalet i 2020.

Canada blir på si side omtalt som eit sentrum for ulovleg finansverksemd.

