WHO: Mogleg å få slutt på den akutte fasen av pandemien

– Vi må samarbeide for å få ein slutt på den akutte fasen av denne pandemien, sa WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus på ein pressekonferanse måndag.

Han åtvara mot å la pandemien dra ut i tid og å «hoppe fram og tilbake mellom panikk og mangel på handling».

– Vi kan få slutt på covid-19 som ei global helsekrise, og vi kan gjere det i år, påpeika Tedros.

Raskare vaksinasjon

Ein snarleg slutt på helsekrisa er likevel berre eitt av fleire moglege scenario. Skal det bli røyndom, må fleire føresetnader på plass.

Tedros understrekar kor viktig det er å få opp vaksinasjonstempoet i fattige delar av verda. 85 prosent av befolkninga i Afrika har enno ikkje fått den første vaksinedosen.

Denne situasjonen legg forholda til rette for nye mutasjonar og nye variantar av koronaviruset.

– Potensialet for ein meir smittsam og meir dødeleg variant er framleis svært reelt, åtvarar WHO-sjefen.

Overvaking

I tillegg til raskare vaksinasjon ber Tedros om betre overvaking av nye koronavariantar. Han meiner det er farleg å ta for gitt at omikron blir den siste varianten, og at vi no er i sluttfasen til pandemien.

Sjølv om ingenting er sikkert, er det for tida ei rekkje positive utviklingstrekk. Europa-sjefen i WHO, Hans Kluge, sa søndag at omikronvarianten kan leie til slutten på pandemien i Europa.

Han reknar med at 60 prosent av befolkninga kan vere smitta innan mars, og at vi deretter får ein periode med stor grad av immunitet i den europeiske befolkninga.

Treng meir pengar

Etter denne fasen vil viruset truleg komme tilbake mot slutten av året. Men tilbakekomsten vil ikkje nødvendigvis utgjere ein pandemi, ifølgje Kluge.

Samtidig åtvarar også han mot risikoen for nye variantar av koronaviruset.

På pressekonferansen måndag opplyste Tedros at Tyskland har vorte den største økonomiske bidragsytaren til WHO. Tidlegare var det USA som hadde denne posisjonen.

Styrkt finansiering av WHO er avgjerande for å hindre nye helsekriser, meiner den øvste leiaren i organisasjonen. Han hevdar den noverande finansieringsmodellen legg til rette for at WHO mislykkast med arbeidet sitt.

