WHO: Avgjerande vegskilje i pandemien

utenriks

– Vi må samarbeide for å få ein slutt på den akutte fasen av denne pandemien, sa Tedros Adhanom Ghebreyesus på ein pressekonferanse måndag, ifølgje nyheitsbyrået Reuters.

Han åtvara mot å la pandemien dra ut i tid og å «hoppe fram og tilbake mellom panikk og mangel på handling».

Tedros opplyste også at Tyskland har vorte den største økonomiske bidragsytaren til WHO. Tidlegare har USA hatt denne posisjonen.

Europa-sjefen i WHO Hans Kluge sa søndag at omikronvarianten kan leie til slutten på pandemien i Europa. Han sa at 60 prosent av befolkninga kan bli smitta innan mars, og at vi deretter får ein periode med høg grad av immunitet i den europeiske befolkninga.

