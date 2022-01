USA hentar heim familiane til amerikanske ambassadetilsette i Ukraina

utenriks

Tilsette som ikkje blir rekna som avgjerande for drifta av ambassaden, har fått beskjed om at dei kan forlate landet på rekninga til den amerikanske staten.

Utanriksdepartementet understrekar at ambassaden i den ukrainske hovudstaden framleis vil halde ope, og at kunngjeringa ikkje er å rekne som ei evakuering. Avgjerda har vorte vurdert ei stund og betyr heller ikkje ei svekt støtte til Ukraina, heiter det frå departementet.

Avgjerda kjem som ei følgje av den spente situasjonen i Ukraina, og situasjonen har ikkje betra seg etter samtalane mellom USAs utanriksminister Antony Blinken og Russlands Sergej Lavrov. Dei vart derimot samde om å halde døra open for nye møte og meir dialog for å løyse striden.

Russland har dei siste månadene bygd opp ein styrke på rundt 100.000 soldatar nær grensa til Ukraina, og USAs president Joe Biden sa onsdag at han trur Kreml planlegg ein intervensjon.

Det har dei siste dagane komme meldingar om at USA førebur evakuering av borgarane sine frå Ukraina. Søndag sa det utanriksdepartementet i Washington at dette ikkje blir organisert no.

– Skulle situasjonen forverrast, kan amerikanske borgarar forvente at det vil bli evakuering i regi av amerikanske styresmakter, seier ein talsperson som ikkje vil namngivast.

– Akkurat no er det mogleg å flyge ut med vanlege rutefly, seier han.

(©NPK)