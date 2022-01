Tryggingskjelder: Presidenten i Burkina Faso teken til fange

utenriks

Søndag gjorde soldatar ved fleire av militærbasane i landet opprør og kravde at forsvarsleiinga trekkjer seg. Det vart òg meldt om skotveksling nær heimen til president Roch Marc Christian Kabore, noko som utløyste rykte om eit kupp.

Demonstrantar sette òg fyr på hovudkvarteret til regjeringspartiet og kravde at presidenten går av, men vart møtt med tåregass frå tryggingsstyrkane.

Soldatane og demonstrantane meiner regjeringa i landet gjer for lite for å slå ned fleire militante islamistgrupper med band til al-Qaida og IS, som sidan 2015 har herja i den nordlege delen av landet, nær grensa til Mali.

Fleire tusen menneske er drepne og 1,4 millionar menneske drivne på flukt dei siste åra.

Uklart

Situasjonen i hovudstaden Ouagadougou var i morgontimane måndag uklar, men ifølgje augnevitne har maskerte soldatar teke oppstilling rundt den statlege kringkastaren RTB.

Det blir òg meldt at opprørarane har teke kontroll over militærleiren Sangoule Lamizana i hovudstaden, og opprørssoldatar skal seint søndag ha oppretta vegsperringar langs hovudvegane inn til byen.

Regjeringa nektar for at det er snakk om kuppforsøk eller kupp, men presidenten har ikkje vist seg offentleg dei siste dagane.

Blir halden som fange

To soldatar som deltek i opprøret, hevdar overfor nyheitsbyrået AP at Kabore er teken til fange, men dette avviste forsvarsminister Aime Barthelemy Simpore overfor RTB søndag kveld.

Måndag opplyste også tryggingskjelder i landet at presidenten er teken til fange, men dette er ikkje stadfesta frå uavhengig hald.

– President Kabore, leiaren i nasjonalforsamlinga og statsrådane er i hendene på soldatar og blir halden i Sangoule Lamizana-leiren i Ougadougo, seier to tryggingskjelder til AFP.

Støtteerklæring

Den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen Ecowas har rykt ut med ei støtteerklæring til Kabore, som i fleire veker har vore under sterkt press.

I midten av januar vart fleire soldatar arresterte og skulda for å ha planlagt kupp.

Roch Marc Christian Kabore har vore president i Burkina Faso sidan 2015. Han var på offisielt statsbesøk i Noreg i 2018.

