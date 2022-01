Kraftig snøvêr rammar Hellas

utenriks

Snøen fall tett og fort over Athen og la seg raskt over Akropolis måndag morgon. Styresmaktene ber folk unngå å ferdast utandørs med mindre det er strengt nødvendig måndag og tysdag, og skulane har gått over til heimeundervisning. Koronavaksinetimar ved eit sjukehusa i Athen har vorte flytta til seinare i veka, og nord i byen er det krav om kjetting på dekka for å køyre bil.

Snø er vanleg i fjella og nord i Hellas, men på øyane i Egearhavet og i hovudstaden Athen er det meir sjeldan. I fjor vart byen ramma av ein snøstorm som forårsaka straumbrot i fleire dagar og felte tusenvis av tre.

(©NPK)