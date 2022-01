Kina opphevar nedstenginga av Xi'an

utenriks

Byen med 13 millionar innbyggjarar har vore nedstengd sidan 22. desember, men søndag opna ein igjen for rutefly til og frå byen, og måndag kom kunngjeringa om gjenopning.

Xi'an har vore sentrum for nulltoleransen for koronautbrot i det regjerande kommunistpartiet. Partiet pålegg nedstenging, reiserestriksjonar og massetesting over alt der eit koronatilfelle blir registrert.

I samband med OL i Beijing, som byrjar 4. februar, har ein bydel i Beijing og fleire nærliggjande byar vorte stengde ned dei siste dagane.

