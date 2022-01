Kampane held fram rundt fengsel nordaust i Syria

utenriks

Over 100 IS-krigarar storma torsdag det kurdiskdrivne Ghwayran-fengselet og sette fri mange av fangane der. Sidan har det rasa harde kampar i byen.

Helikopter og fly frå den USA-leidde koalisjonen mot IS har støtta dei kurdiskleidde SDF-styrkane i kampane, som ifølgje eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) har kosta 154 menneske livet, blant dei 102 IS-krigarar, 45 kurdiske soldatar og sju sivile.

Ifølgje FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR) er det rundt 850 mindreårige i fengselet, dei yngste ned i tolvårsalderen, og ein fryktar at mange av dei no skal bli rekrutterte til IS.

Dei kurdiskleidde SDF-styrkane skuldar IS-krigarane for å bruke barna som levande skjold, noko som gjer det vanskeleg å ta tilbake fengselet.

Måndag stengde SDF ned heile Hasakeh, påla butikkar å halde stengt og tømde gatene.

– For å hindre at terroristceller slepp unna, har den kurdiske administrasjonen nordaust i Syria kunngjort fullstendig nedstenging av områda i og rundt Hasakeh dei neste sju dagane, heitte det i ei kunngjering.

I resten av dei kurdisk-kontrollerte områda nordaust i Syria er det innført nattleg portforbod mellom klokka 18 og 6.

