Fleire såra i skyteangrep ved tysk universitet

utenriks

Angriparen var væpna med gevær, ifølgje politiet. Ein større politiaksjon vart sett i gang etter at mannen opna eld.

Ikkje namngitte kjelder seier til nyheitsbyrået DPA at gjerningsmannen sjølv var student, og at han tok sitt eige liv etter å ha skote fleire andre. Byrået får også opplyst at fire personar er skadde, og at éin av dei har livstruande skadar.

Så langt skal det ikkje vere noko som tyder på politiske eller religiøse motiv bak angrepet.

Heidelberg-universitetet er eit av dei eldste og mest anerkjende i Tyskland. Neuenheimer Feld-området, der universitetet ligg, vart sperra av då politiet vart varsla om angrepet.

