Biden vurderer å sende fleire soldatar til Europa

utenriks

Utvidinga av det militære nærværet aust i Europa vil signalisere eit taktskifte for Biden-administrasjonen. USAs regjering har inntil nyleg hatt ei forsiktig tilnærming til den spente situasjonen på grensa til Ukraina i frykt for å provosere Russland til å invadere, skriv The New York Times.

Russland har dei siste månadene bygd opp ein styrke på rundt 100.000 soldatar nær grensa til Ukraina, og Biden sa onsdag at han trur Kreml planlegg ein intervensjon. Dermed bevegar USA seg bort frå strategien om ikkje å provosere, ifølgje avisa.

I helga møtte Biden representantar frå forsvarsdepartementet på Camp David. Presidenten vart førelagd ulike alternativ for å flytte USAs styrkar nærare Russland, seier ei regjeringskjelde.

Mellom 1.000 og 5.000 soldatar kan bli sende til land i Aust-Europa, og talet kan tidoblast dersom situasjonen forverrar seg. Det er venta at Biden tek ei avgjerd tidleg i veka.

