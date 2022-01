BBC: Storbritannia hentar heim ambassadetilsette frå Ukraina

utenriks

Kjelder seier til kringkastaren at det ikkje har komme nokon spesifikke truslar mot britiske diplomatar. Prosessen med å hente heim ambassadetilsette er likevel i gang.

Også familiane til tilsette ved den amerikanske ambassaden i Ukraina har fått ordre om å reise heim. Dei amerikanske styresmaktene ønskjer likevel ikkje å bruke orda evakuering om denne avgjerda.

EU vil på si side ikkje hente heim diplomatar eller familiemedlemmene deira i denne omgangen.

Bakgrunnen for den amerikanske avgjerda er frykta for ein russisk invasjon i Ukraina. Styresmaktene i Russland nektar for at dei har slike planar.

(©NPK)