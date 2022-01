Assange får vite om høgsterett behandlar ankesak

utenriks

Domstolen High Court avgjorde førre månad at Assange kan utleverast til USA, der han risikerer ei fengselsstraff på opptil 175 år.

Advokatane til Assange ønskjer å anke avgjerda vidare og få saka behandla i høgsteretten i Storbritannia – Supreme Court.

Om dei får ønsket oppfylt, skal High Court ta stilling til måndag. Ein føresetnad er at saka blir rekna for å vere allment viktig.

Påtalemakta i USA meiner Assange medverka til tjuveri av mange hemmelege amerikanske dokument for over ti år sidan. Forsvararane hans meiner han handla som journalist, i tråd med pressefridommen, og at han bidrog til viktige avsløringar om den amerikanske krigføringa i Irak og Afghanistan.

Dei argumenterer òg med at den psykiske helsa til Assange er dårleg, og at sjølvmordsrisikoen er stor viss han blir utlevert til USA.

Sjølv om han ikkje skulle få saka behandla i høgsteretten i denne omgangen, vil han ha fleire andre moglegheiter til å anke avgjerda om utlevering.

