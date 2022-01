Assange får ankesak behandla av høgsterett

utenriks

Domstolen High Court avgjorde måndag at saka kan ankast vidare til høgsteretten i Storbritannia - Supreme Court. Det fortel den britiske kringkastaren BBC.

I ei ankesak førre månad konkluderte High Court med at Assange kan utleverast til USA, der han risikerer ei fengselsstraff på opptil 175 år.

Påtalemakta i USA meiner Assange medverka til tjuveri av mange hemmelege amerikanske dokument for over ti år sidan. Forsvararane hans meiner han handla som journalist i tråd med pressefridommen, og at han bidrog til viktige avsløringar om den amerikanske krigføringa i Irak og Afghanistan.

Dei argumenterer òg med at den psykiske helsa til Assange er dårleg, og at sjølvmordsrisikoen er stor viss han blir utlevert til USA.

At Assange no får høve til å anke til høgsterett, betyr at saka blir rekna som allment viktig. Den 50 år gamle australiaren har støttespelarar i ei rekkje land som hevdar rettsprosessen mot han er politisk motivert.

Etter at Wikileaks publiserte dei hemmelege amerikanske dokumenta i 2010, vart Assange ettersøkt for seksuelle overgrep i Sverige. Nokre år seinare søkte han tilflukt på den ecuadorianske ambassaden i London, der han vart verande heilt til 2019, då han vart arrestert av britisk politi.

