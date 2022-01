Tyskland vil etterforske rapport om overgrep i Den katolske kyrkja

utenriks

Etterforskinga blir beordra etter at det denne veka vart kjent at ein rapport bestilt av kyrkja sjølv viser at leiande skikkelsar i Den katolske kyrkja, blant dei tidlegare pave Benedict, ikkje greip inn for å stanse overgrep.

Advokatfirmaet Westpfahl Spiker Wastl laga rapporten for kyrkja, og opplyser at dei informerte påtalemakta om 41 saker i august i fjor og endå ei i november.

– Det dreier seg berre om leiande kyrkjeleiarar som framleis lever, seier Anne Leiding, talsperson for påtalemakta.

Ifølgje henne er namna til kyrkjeleiarane anonymiserte i materialet politiet har fått.

Tidlegare pave Benedikt gav torsdag uttrykk for sjokk og skam over rapporten. Han var erkebiskop i Tyskland i delar av perioden rapporten omhandlar. Han lét ifølgje rapporten vere å gripe inn i fire tilfelle der prestar og andre i kyrkja vart skulda for overgrep.

Ifølgje ein talsmann gir den no 94 år gamle tidlegare paven uttrykk for «sjokk og skam over overgrepa som vart gjort mot mindreårige» i kyrkja, og han lovar å lese rapporten nøye.

(©NPK)