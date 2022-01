Oljegigantar forlèt Myanmar

utenriks

Ein talsmann for amerikanske Chevron sa fredag at selskapet vil leggje til rette for ein «planlagt og ordna» prosess for å forlate landet.

Franske TotalEnergies – som tidlegare heitte Total – kom tidlegare på dagen med ein liknande uttale.

Begge selskapa viser til menneskerettssituasjonen i Myanmar, der militæret greip makta i eit kupp i fjor. Sidan den gong har det vore store protestar og etter kvart kampar i delar av landet mellom militæret og opprørsgrupper.

I fjor sommar vedtok Telenor å selje verksemda si i Myanmar. Salet til libanesiske M1 vart likevel ikkje omgåande godkjend av militærjuntaen i landet.

(©NPK)