Meat Loaf er død – blir hylla av Marion Ravn

utenriks

Meat Loaf, som eigentleg heitte Michael Lee Aday (fødd Marvin), døydde torsdag kveld med kona Deborah ved si side, opplyser agenten hans Michael Greene på vegner av familien.

Den norske artisten Marion Ravn samarbeidde med han i fleire prosjekt og seier at hennar tankar no går til familien.

– Det var ein utruleg trist beskjed å få at Meat Loaf har gått bort så altfor tidleg, seier Ravn i ei fråsegn sendt til NTB.

– Mista ein stor artist

Ravn seier at ho er stolt over at ho vart vald som partnar til duetten «It's All Coming Back to Me Now» og «takknemleg for å bli kjend med ein så fin fyr, som tok godt vare på meg når eg i ung alder reiste rundt med han på turné».

– Eg har mange gode minne og morosame historier frå tida vår saman. Vi har mista ein stor artist, seier Ravn.

Agenten, Greene, seier at Meat Loafs døtrer og nære venner fekk moglegheita til å seie farvel til han det siste døgnet han levde. Dødsårsaka er ikkje kjend.

– Vi veit kor mykje han betydde for så mange av dykk, og vi set verkeleg pris på kjærleiken og støtta når vi går gjennom denne sørgjetida etter å ha mista ein så inspirerande artist og vakker mann, seier familien i ei fråsegn.

– Frå hans hjarte til alle dykkar sjeler: Slutt aldri å rocke, uttaler familien.

Suksessrik artist

Meat Loaf vart fødd i Dallas, Texas 27. september 1947. Han har gitt ut ei rekkje plater, mellom anna «Bat Out of Hell»-trilogien han fekk stor suksess med. Plateserien har selt meir enn 65 millionar kopiar verda rundt.

Første album i trilogien er rekna som eitt av dei bestseljande albuma i historia, skriv Deadline.

Meat Loaf vann mellom anna ein Grammy for songen «I'd do anything for love».

Artisten spelte òg i meir enn 50 filmar og TV-seriar gjennom karrieren, mellom anna kultklassikaren «The Rocky Horror Picture Show» og «Fight Club».