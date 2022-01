Studie: Resistente bakteriar kosta 1,2 millionar menneskeliv i 2019

utenriks

Slike infeksjonar var direkte årsak til 1,2 millionar dødsfall i 2019, ifølgje studien, som er publiserte i det anerkjende tidsskriftet Lancet.

I tillegg spelte resistente bakteriar ei rolle i 3,68 millionar til dødsfall på verdsbasis.

– Desse dataa viser det verkelege omfanget av antibiotikaresistens verda over og er eit klart signal om at vi må handle no for å kjempe mot trusselen, seier ein av medforfattarane bak studien, professor Chris Murray ved University of Washington.

Tidlegare har ein anslått at resistente bakteriar kan ta livet av 10 millionar menneske kvart år innan 2050. Men forskarane bak studien trur denne dystre milepælen kan bli nådd tidlegare.

Studien baserer seg på data frå ei rekkje kjelder: offentlege helsedata, overvakingsnettverk for legemiddelbransjen og tidlegare studiar. Ut frå dette har forskarane berekna talet på dødsfall i 204 land og territorium.

Forskarane erkjenner at dei manglar data for mange låg- og mellominntektsland, og tala frå desse delane av verda er derfor baserte på anslag.

(©NPK)