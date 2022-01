Noreg fordømmer utkastinga av palestinsk familie i Jerusalem

utenriks

– Utkastinga av Salihiya-familien frå heimen deira i Sheikh Jarrah i det okkuperte Aust-Jerusalem natt til 19. januar er uakseptabel, seier utanriksminister Anniken Huitfeldt.

Israelske styresmakter reiv bustaden etter at familiemedlemmer og andre som oppheldt seg der, var arresterte. Familien seier at dei har budd i huset sidan 1967, men Israel skuldar dei for å vere husokkupantar.

Utkastinga er den første sidan 2017 i den konfliktherja bydelen i Aust-Jerusalem, men det er strid om ei rekkje andre hus.

Huitfeldt tok opp utkastinga då ho onsdag leidde eit møte i FNs tryggingsråd, der temaet var den israelsk-palestinske konflikten.

Tryggingsrådet har tidlegare fordømt alle forsøk på å endre den demografiske samansetninga av befolkninga i dei okkuperte områda, inkludert Aust-Jerusalem.

– Rettane til palestinarar i Aust-Jerusalem må respekterast. Sjølv om mange er sinte, oppmodar eg no alle til å unngå ei ny oppblussing av vald, seier Huitfeldt.

Noreg reknar dei israelske busetjingane i dei okkuperte palestinske områda, inkludert Aust-Jerusalem, for å vere i strid med folkeretten. Huitfeldt viser til at Noreg støttar palestinske organisasjonar som arbeider for å verne rettane til den palestinske befolkninga og gir juridisk bistand i saker om utkastingsvedtak.

