Kunstnar krev at Boris Johnson tek ned verket hennar

utenriks

Emin, som nyleg hadde si første store utstilling i Norden i samband med opninga av Munch-museet i Oslo, rasar mot statsminister Boris Johnson. Det stormar rundt han etter avsløringar av festen ved statsministerbustaden under pandemien.

Emin seier til The Guardian at mangelen hans på anger er bisarr og gjer at ho ikkje vil at kunstverket «More Passion» lenger skal henge i Downing Street 10.

Verket vart donert til kunstsamlinga til regjeringa då David Cameron var statsminister. Det heng utanfor det såkalla terrakottarommet i Downing Street. Emin foreslår at det i staden blir flytta til ambassaden i Kairo eller blir lagd på eit lager.

– Eg føler at «More Passion» er det siste den noverande regjeringa treng. Situasjonen er skammeleg, seier Emin.

(©NPK)