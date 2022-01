Blinken møter allierte i Berlin for å drøfte Ukraina-krisa

utenriks

Blinken møter sine tyske, franske og britiske kollegaer i Berlin for å drøfte Ukraina-krisa og vise at Vesten står samla i bekymringa si for at Russland planlegg ein invasjon av Ukraina.

Russland har dei siste månadene bygd opp ein styrke på rundt 100.000 soldatar langs grensa mot Ukraina, og USAs president Joe Biden sa onsdag at han trur Russland vil invadere nabolandet, men at Russland i så fall vil betale ein høg pris i tapte liv og økonomiske sanksjonar.

EU-president Ursula von der Leyen åtvara torsdag òg Russland mot invasjon og gjorde det klart at russisk handel med EU er langt viktigare for Russland enn for EU.

Skuldar Vesten

Russland nektar for planar om invasjon og skuldar i staden Vesten for å planleggje provokasjonar i Ukraina under dekke av alt snakket om invasjon.

USA har tidlegare skulda Russland for såkalla falsk flagg-operasjonar i Aust-Ukraina, der skulda skulle leggjast på Vesten for å gi russarane påskot til å intervenere.

President Vladimir Putins pressetalsmann, Dmitrij Peskov, sa at utsegner som dei Biden kom med, kan destabilisere situasjonen ved å gi mindre kjølige hovud i Ukraina urettelege forhåpningar.

Talskvinne for det russiske utanriksdepartementet, Maria Zakharova, viste til britiske militære transportfly med våpensendingar til Ukraina dei siste dagane.

Grønt lys for våpensendingar

Torsdag gav USA òg grønt lys til dei baltiske landa til å sende amerikanskproduserte våpen til Ukraina.

Det er uklart kva slags våpen det er snakk om frå Estland, Latvia og Litauen, men dei har amerikanskproduserte antitank-våpen i arsenala sine.

Russland avviser at dei har planar om å gå inn i Ukraina, men har i staden lagt fram ei lang liste med krav, mellom anna at Ukraina aldri får bli medlem av Nato og at USA ikkje må utplassere våpen i tidlegare sovjetiske allierte land langs grensa til Russland.

Nato avviser krava tvert, men har samtidig gjort det klart at Vesten er open for vidare samtalar om våpenkontroll og tillitskapande tiltak.

Blinken avviste under eit besøk i Kiev onsdag at han vil leggje fram ein skriftleg respons på Russlands krav når han fredag møter utanriksminister Sergej Lavrov i Genève. Han sa at det i staden er opp til Russland å vise at Ukrainas og Vestens frykt for ein invasjon er uretteleg.

Opptrapping

Imedan blir situasjonen trappa opp dag for dag frå begge sider. Russland har dei siste dagane innleidd ei militærøving saman med Kviterussland som Vesten fryktar kan opne for eit angrep på to frontar mot Ukraina.

Russland kunngjorde òg at det skal haldast store marineøvingar i Atlanterhavet, Arktis, Stillehavet og Middelhavet i januar og februar.

I tillegg til våpensendingar frå Storbritannia og dei baltiske landa kunngjer Frankrike at dei kan sende styrkar til Romania som har ei lang grense til Ukraina.

(©NPK)