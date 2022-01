Amerikansk valreform stranda i Senatet

utenriks

Det var som venta ikkje nok stemmer til å komme over terskelen på 60 for å halde avstemming om forslaget, då Republikanarane er sterkt imot.

Avstemminga enda 49–51. Demokratanes fleirtalsleiar Chuck Schumer stemde nei, slik at partiet kan hente forslaget opp av skuffen seinare.

Demokratane foreslo mellom anna å gjere valdagen til ein føderal heilagdag, sikre tilgangen til førehandsstemming og poststemming, og dessutan å tillate justisdepartementet å gripe inn i delstatar der det tidlegare har vore innblanding i valprosessen.

Klarte ikkje å overtale Manchin og Sinema

Det var venta at partiet ville prøve å få vedteke endringar i reglane for å komme rundt den såkalla filibusteren og få gjennom valreforma med eit reint fleirtal, men også dette går truleg i vasken.

Partiet og president Joe Biden har nemleg ikkje klart å få Joe Manchin og Kyrsten Sinema, dei to av dei 50 senatorane til partiet som er imot regelendringa, til å ombestemme seg.

Schumer har foreslått ein såkalla «snakkande filibuster» for valreforma. Då må senatorane stå og debattere ferdig før dei held ei avstemming der eit reint fleirtal er nok, men også dette er venta å gå i vasken.

Manchin og Sinema har sagt at dei ikkje ønskjer å gjere regelendringar for å få vedteke ting berre Demokratane er for.

