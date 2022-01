WMO: Dei siste sju åra er dei varmaste som er målte

utenriks

FN-organisasjonen legg til at temperaturane i 2021 heldt seg høge trass i den kjølande effekten av vêrfenomenet La Niña.

– To La Niñas rett etter kvarandre betyr at oppvarminga i 2021 var relativt sett mindre betydeleg enn i tidlegare år. Likevel var 2021 varmare enn tidlegare år som vart påverka av La Niña, seier sjef for Verdsmeteorologiorganisasjonen (WMO) i ei fråsegn.

La Niña hender vanlegvis med to til sju års mellomrom.

2021 var òg det sjuande året på rad der globale temperaturar vart målte til meir enn 1 grad celsius over førindustrielt nivå, ifølgje WMO.

Den globale gjennomsnittstemperaturen i 2021 nærmar seg allereie den nedre grensa for temperaturauke stipulert i Parisavtalen, åtvarar WMO.

