Støre og Scholz i samtalar om energi og spent situasjon i Aust-Europa

Energiforsyning, klima og den politisk spente situasjonen i Aust-Europa er tema som vil stå mest sentralt, sa dei to før møtet tok til klokka 18.

Støre understreka at han ser fram til å diskutere utfordringane rundt den tryggingspolitiske situasjonen med den tyske kollegaen sin.

– Det høyrer ikkje med til det normale at det skal brukast militære middel for å løyse politiske spørsmål. Vi har felles ansvar for å finne politiske løysingar og ikkje la ein militær logikk overta i Europa, sa Støre med tilvising til Ukraina-krisa.

Schotz ønskjer meir samarbeid

Både Scholz og Støre kom inn på temaet energiforsyning, der dei begge framheva kor viktig det er å halde fram samarbeidet. Scholz påpeika også at det er stort potensial for endå breiare og sterkare samarbeid på klimaområdet.

Den invitasjonen helsa Støre velkommen.

– Vi kan samarbeide om å utvikle nye fornybare ressursar, vi kan ta i bruk ny teknologi for å fjerne CO2 frå gass, og vi kan gi større tryggleik for trygg energiforsyning til industri og hushald mellom land som kjenner kvarandre, sa han.

Støre: Tyskland del av løysinga

Han la til at også han ønskjer at dei to landa fordjupar dialogen om energipolitikk og industrielle løysingar.

– Vi står i ein industriell transformasjon. Og kvar gong Noreg er i ein industriell transformasjon, så har Tyskland vore ein del av løysinga og samarbeidd ved tysk teknologi og tradisjon, sa han.

